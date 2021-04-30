ТВ- и радиоканалы померятся рейтингами: национальная система медиаизмерений готова к коммерческой эксплуатации

В мае в Беларуси начнется коммерческая эксплуатация национальной системы медиаизмерений, которая позволит составлять рейтинги теле- и радиоканалов и их программ. Накануне корреспонденты sb.by в преддверии важного события стали свидетелями последних приготовлений к новому этапу в жизни эфирных СМИ.
Указ о создании системы медиаизмерений был подписан Главой государства 9 апреля прошлого года. В соответствии с документом под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации. Предполагалось, что национальная система медиаизмерений будет соответствовать мировым стандартам и будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.
В роли единого национального медиаизмерителя в Беларуси определено ЗАО «МедиаИзмеритель». В августа прошлого года им был подписан контракт с основным поставщиком технологии, на базе которой строится система медиаизмерений Республики Беларусь, – британской компанией Kantar.
– Kantar – один из мировых лидеров рынка маркетинговых исследований, – рассказывает генеральный директор ЗАО «МедиаИзмеритель» Александр Юшкевич. – Система, которую создали мы, основывается на базе технологий, применяемых в 85 странах. В настоящее время мы готовы осуществлять ТВ-измерения и мониторинг ТВ-вещания, а также радиоизмерения и мониторинг радио. Следующий этап – интернет-измерения, переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся.
В последних числах апреля завершается этап, который национальный медиаизмеритель именует адаптационным. Созданная система должна быть бесстрессово внедрена в эксплуатацию, для этого проводился ряд тренингов. Последний из них состоялся 30 апреля, в нем участвовали представители рекламных агентств и другие игроки медиарынка. С 1 мая начинается коммерческая эксплуатация системы.
Схема исследований, в принципе, проста. Если говорить коротко, то в процессе сбора информации о зрительских предпочтениях сегодня задействованы 500 домохозяйств. Они распределены равномерно по всей стране и соответствуют социально-демографической структуре населения регионов. С согласия всех членов семьи с домохозяйствами заключены договоры, предусматривающие определенную мотивацию участников (а как без нее?). Роздано оборудование, причем на пульте управления у каждого члена семьи своя кнопка. Данные об аудитории эфирных событий и телеканалов поступают на обработку, а дальше уже дело техники.
Получатель данных – ООО «Индустриальные решения», представляющее интересы медиасообщества, заинтересованного в такой информации. Директор компании Александр Гануш называет начало коммерческой эксплуатации национальной системы медиаизмерений эпохальным событием:
– Впервые в нашей стране появляется признанная на международном уровне система измерений, все медиасообщество с большим воодушевлением ждет появления первых данных. В мае эти данные появятся. Уже на следующей неделе телекомпании смогут получать инструмент, который позволит им более точно видеть зрительскую реакцию на свою программную сетку, чтобы сделать ее более удобной для зрителей. Рекламный рынок также позитивно реагирует на появление новой системы – это событие должно стать дополнительным стимулом к развитию. Я думаю, так оно и будет.
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ТВ- и радиоканалы померятся рейтингами: национальная система медиаизмерений готова к коммерческой эксплуатации
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