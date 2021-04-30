ТВ- и радиоканалы померятся рейтингами: национальная система медиаизмерений готова к коммерческой эксплуатации

Указ о создании системы медиаизмерений был подписан Главой государства 9 апреля прошлого года. В соответствии с документом под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации. Предполагалось, что национальная система медиаизмерений будет соответствовать мировым стандартам и будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.В роли единого национального медиаизмерителя в Беларуси определено ЗАО «МедиаИзмеритель». В августа прошлого года им был подписан контракт с основным поставщиком технологии, на базе которой строится система медиаизмерений Республики Беларусь, – британской компанией Kantar., – рассказывает генеральный директор ЗАО «МедиаИзмеритель» Александр Юшкевич. –В последних числах апреля завершается этап, который национальный медиаизмеритель именует адаптационным. Созданная система должна быть бесстрессово внедрена в эксплуатацию, для этого проводился ряд тренингов. Последний из них состоялся 30 апреля, в нем участвовали представители рекламных агентств и другие игроки медиарынка. С 1 мая начинается коммерческая эксплуатация системы.Схема исследований, в принципе, проста. Если говорить коротко, то в процессе сбора информации о зрительских предпочтениях сегодня задействованы 500 домохозяйств. Они распределены равномерно по всей стране и соответствуют социально-демографической структуре населения регионов. С согласия всех членов семьи с домохозяйствами заключены договоры, предусматривающие определенную мотивацию участников (а как без нее?). Роздано оборудование, причем на пульте управления у каждого члена семьи своя кнопка. Данные об аудитории эфирных событий и телеканалов поступают на обработку, а дальше уже дело техники.Получатель данных – ООО «Индустриальные решения», представляющее интересы медиасообщества, заинтересованного в такой информации.называет начало коммерческой эксплуатации национальной системы медиаизмерений эпохальным событием: