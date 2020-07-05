Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в перечень самых «токсичных» тренеров в мире. Рейтинг опубликован на сайте японского Elle.
Отмечается, что Тутберидзе давно подвергается критике за то, что ее подопечные получают медали в раннем возрасте, а потом исчезают.
Matthew Stockman- Getty Images
Некоторые из этих спортсменок имеют расстройства питания и рано заканчивают карьеру, пишет Lenta.ru. Один из ярких примеров - олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая, у которой была диагностирована анорексия.
Также в списке оказались тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который занимался мошенничеством, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которые насиловали своих учениц.
Методы Тутберидзе не раз были раскритикованы. Так, в марте нынешнего года бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее подход «признаком бесчеловечной культуры».
2 июля чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов покинул группу Тутберидзе. 20-летний спортсмен начал работать с Викторией Буцаевой.
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Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
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