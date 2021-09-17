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  2. Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси

Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси

Такое решение было принято на встрече министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, специалистов ведомства, представителей лабораторий, проводящих ПЦР-тесты, туроператоров и  центров эпидемиологии. Подробности сообщают в Telegram-канале Минздрава.


Как отметили в ведомстве, «на совещании обсудили вопросы по организации более оперативной работы во время проведения платных исследований на инфекцию COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы Беларуси». 

Было решено, что туроператоры не будут взимать дополнительную плату за ПЦР-тесты с лиц, которые выезжают за пределы страны.

Напомним, что, согласно статистике Минздрава на 17 сентября, в Беларуси проведено 8 149 596 тестов на коронавирус.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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