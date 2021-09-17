Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси

Как отметили в ведомстве,Было решено, что туроператоры не будут взимать дополнительную плату за ПЦР-тесты с лиц, которые выезжают за пределы страны.Напомним, что, согласно статистике Минздрава на 17 сентября, в Беларуси проведено 8 149 596 тестов на коронавирус.