Турка, который притворился рыбаком в погранзоне, задержали под Брестом

Нелегал хотел попасть в Польшу, а затем – во Францию, рассказали в Госпогранкомитете.

Брестские пограничники накануне задержали турка, который притворился рыбаком.

– Иностранец признался, что умышленно решил нарушить закон, чтобы попасть в Польшу, но конечной точкой маршрута должна была стать Франция, – отметили в Госпогранкомитете.

Позже выяснилось, что мужчина долго готовился к переходу границы. Он прилетел в Минск в конце июня, затем приехал в Брест, где якобы неделю отдыхал, а потом решил «посетить» Беловежскую пущу.

– Остановившись на велосипеде в ближайшем населенном пункте и вооружившись удочками, он направился к озеру, расположенному недалеко от белорусско-польской границы, – поясняют пограничники.

По их словам, идя по бурелому, кустарникам и болоту, «турист» попал на сигнализационный комплекс и был задержан пограничным нарядом пограничной заставы «Переров». После этого гражданина Турции отвезли в ИВС Брестской пограничной группы. При себе у задержанного оказались денежные средства, мобильный телефон, приспособления для ловли рыбы.

Сейчас в отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушения границы, нарушение пограничного режима, нарушение правил пребывания. Ему грозит депортация с запретом въезда в страну на пять лет.