Такую позицию озвучил сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время личного приема граждан в Солигорске, отвечая на один из вопросов. Обращение касалось строительства детской площадки. Для этого будут выделены средства из бюджета, но установкой и благоустройством, акцентировал губернатор, должны заняться заинтересованные жильцы дома.
– Детская площадка должна стать примером государственного и частного партнерства: когда бюджет помогает, но и люди вносят свой вклад, а потом заботятся о сохранности того или иного объекта. В целом подход к индивидуальным застройкам нужно менять. И выделять людям участки в тех местах, где уже есть нужная инфраструктура, чтобы после строительства дома не пришлось еще раз десять лет решать вопросы с электричеством, дорогами, школами и так далее.
Всего за помощью в разрешении самых разных ситуаций к Александру Турчину в Солигорске обратились 8 человек. Поднятые ими темы и проблемы касались качества дорог, услуг ЖКХ, медицинского обслуживания. Каждый из вопросов будет тщательно рассмотрен, а заявителю предложены возможные варианты его решения.
Фото Вячеслава ЦУРАНОВА
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Турчин: подход к индивидуальным застройкам нужно менять
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