Турчин: подход к индивидуальным застройкам нужно менять

Всего за помощью в разрешении самых разных ситуаций к Александру Турчину в Солигорске обратились 8 человек. Поднятые ими темы и проблемы касались качества дорог, услуг ЖКХ, медицинского обслуживания. Каждый из вопросов будет тщательно рассмотрен, а заявителю предложены возможные варианты его решения.Фото Вячеслава ЦУРАНОВА