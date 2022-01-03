Турчин – о развитии городов-спутников Минска

В текущем году в Минской области появятся детские сады в Фаниполе и Любани, школа в Смолевичах. Также запланировано начало строительства школ в Сенице и Фаниполе. Об этом в передаче «Разговор у Президента», вышедшей в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1», рассказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Губернатор Минщины сообщил:

– У нас сейчас активно застраиваются Смолевичи вместе с городом Минском, подходим к застройке Руденска. Город же Дзержинск – некий правильный симбиоз строительства жилья и развития производства. Фаниполь – одна из реперных точек развития области, это СЭЗ «Минск». Ранее развитие сдерживалось отсутствием инженерной инфраструктуры, а именно – подстанции, которая бы могла обеспечивать потребность новых производств в электроэнергии. Но вопрос при содействии Правительства решен, в текущем году мы завершим туда подвод газопровода и за год-два завершим строительство этой подстанции. И нам, чтобы сделать Дзержинск образцовым, надо подтянуть его благоустройство – решить базовые проблемы с асфальтированием улиц.

Говоря о планах на 2022 год, Александр Турчин назвал самые знаковые для пристоличной области:

– Что касается образования – это детские сады в Фаниполе и Любани, школа в Смолевичах, которые мы введем в этом году. Также у нас запланировано начало строительства школ в Сенице и Фаниполе. Это что касается крупных объектов, а есть еще капремонт учреждений – в областном роддоме, областной больнице. Плюс спортивные сооружения: думаю, что в следующем году в каждом райцентре Минской области будет бассейн. Для меня как для губернатора сельское хозяйство – тоже своего рода вызов, у нас есть план движения в этом направлении, мы видим, что надо делать и что уже дает результаты. Мне хочется, чтобы работник сельского хозяйства получал хорошую зарплату, имел выходные дни и жил не хуже (а может, и лучше), чем городской житель.