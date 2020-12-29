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  2. Турчин и Каранкевич поздравили жителей г. п. Кривичи с праздниками и пуском природного газа

Турчин и Каранкевич поздравили жителей г. п. Кривичи с праздниками и пуском природного газа

До недавнего времени поселок городского типа Кривичи в Мядельском районе считался последним негазифицированным в стране среди населенных пунктов такого статуса. Но скоро бытовые условия жителей Кривичей изменятся. Сегодня здесь состоялся торжественный пуск природного газа. С этим событием, а также грядущими праздниками жителей поселка приехали поздравить председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр энергетики Виктор Каранкевич. 


Проект газификации поселка планировали завершить к февралю следующего года, но получилось сделать подарок жителям к Новому году. На финансирование строительства 29,25 километров газопровода было направлено 5,5 млн рублей собственных средств УП «Минскоблгаз».  

Александр Турчин подчеркнул важность события:

– Событие знаменательное и значимое. Не только для людей, но и для производства. В сельском хозяйстве сушильные комплексы на газу работают гораздо эффективнее. Благодарен газовикам и строителям, которые в столь короткий срок реализовали этот проект. Газификация населенных пунктов в области будет продолжаться. Еще есть крупные населенные пункты, которые пока обходятся без голубого топлива.


Губернатор тепло поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками жителей поселка, выразив пожелание, что голубой огонек придет в максимальное количество домов и уже следующий Новый год люди будут встречать в новых условиях.

Фото Инны КОРОЛЁНОК
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