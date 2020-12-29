Турчин и Каранкевич поздравили жителей г. п. Кривичи с праздниками и пуском природного газа

Проект газификации поселка планировали завершить к февралю следующего года, но получилось сделать подарок жителям к Новому году. На финансирование строительства 29,25 километров газопровода было направлено 5,5 млн рублей собственных средств УП «Минскоблгаз».Александр Турчин подчеркнул важность события:Губернатор тепло поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками жителей поселка, выразив пожелание, что голубой огонек придет в максимальное количество домов и уже следующий Новый год люди будут встречать в новых условиях.Фото Инны КОРОЛЁНОК