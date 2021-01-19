Так высказался политический обозреватель телеканала «ОНТ» Игорь Тур в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа-Радио». Гость рассказал, какой вопрос он считает нужным рассмотреть на предстоящем Всебелорусском народном собрании.
Обращаясь к участникам форума, общественный деятель предложил рассмотреть вопрос освещения информации региональной прессой.
– На мой взгляд, важно сфокусировать внимание на региональных СМИ. Возможно, районным газетам и телеканалам нет смысла освещать события общегосударственного уровня. Люди могут прочитать эти новости и в центральных газетах, зачем перепечатывать? Лучше ведь делать упор на локальные темы и более ответственно и творчески подходить к их поиску, – поделился эксперт.
Тележурналист подчеркнул, что в системе СМИ Беларуси сейчас многое поменялось. Центральные газеты, теле- и радиоканалы стали ярче и смелее. Появились новые лица со своими идеями, которые уже успешно реализовываются. Он отметил и развитие в стране авторской журналистики. Игорь Тур уверен, что поднимать это направление должны и представители региональных СМИ.
Фото: ont.by
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Тур: важно сфокусировать внимание на региональных СМИ
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