Прогноз погоды на 15 ноября: туман и слабый гололед

В Беларуси 15 ноября ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Такой информацией с sb.by поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - туман и слабый гололед. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла. По юго-западу - до +3, днем ожидается от 0 до 6 градусов тепла, в юго-западных районах - до +8 градусов.

