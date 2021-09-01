Цветы, картина, торты – Лукашенко рассказал, что подарили ему на день рождения

Сегодня во время общения с журналистами в Бобруйске Президент поделился своим отношением к празднованию дня рождения. Он, в частности, рассказал, что не очень любит отмечать очередную дату и не видит в этом смысла:
Фото: БЕЛТА
– Ну что такое день рождения? Я с молодости, когда все радовались (ах, день рождения!), всегда считал, что это еще один шаг к Господу Богу. Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят: выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться.
Впрочем, Александр Лукашенко не запрещает его поздравлять и нормально к этому относится:
– Если тебе человек позвонил и как бы между прочим: «Поздравляем с днем рождения», я поблагодарю…
Но в целом Глава государства не считает этот праздник великим днем:
– У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо себя при жизни делать великим.
Что же касается подарков, Александр Лукашенко рассказал, что среди них очень много цветов, сладостей, тортов, которые он раздает людям.
Глава государства подчеркнул, что самые ценные для него те подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему подарили картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности:
– Где я бегал с Колей с автоматом. Монументальная картина. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина.
Александр Лукашенко также рассказал, что журналисты подарили ему набор маек с наиболее яркими, жесткими и резкими цитатами Главы государства.