Цветы, картина, торты – Лукашенко рассказал, что подарили ему на день рождения

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Впрочем, Александр Лукашенко не запрещает его поздравлять и нормально к этому относится:Но в целом Глава государства не считает этот праздник великим днем:Что же касается подарков, Александр Лукашенко рассказал, что среди них очень много цветов, сладостей, тортов, которые он раздает людям.Глава государства подчеркнул, что самые ценные для него те подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему подарили картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности:Александр Лукашенко также рассказал, что журналисты подарили ему набор маек с наиболее яркими, жесткими и резкими цитатами Главы государства.