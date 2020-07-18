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  2. ЦТ в резервные дни планируют проходить более 1,3 тысячи абитуриентов

ЦТ в резервные дни планируют проходить более 1,3 тысячи абитуриентов

На централизованное тестирование в резервные дни зарегистрировались 1335 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.


К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. При этом комиссия рассматривала каждый случай индивидуально и принимала решение.

Резервные дни ЦТ: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала ЦТ. При себе необходимо иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. В частности, тестирование в резервные дни пройдет на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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