ЦТ по обществоведению на 100 баллов сдали 44 человека

Максимальный результат на централизованном тестировании по обществоведению показали 44 человека. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

По его словам, результаты ЦТ по этому предмету уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Число стобалльников в этом году выросло фактически втрое. «Мотивация и подготовка абитуриентов способствует тому, что большее их количество набирает абсолютные результаты», — цитирует Миксюка БЕЛТА.

ЦТ по обществоведению прошло 29 июня. На испытание записали 12,8 тысячи человек, не пришли около 7% из них.

В общей сложности на ЦТ в этом году зарегистрировались более 64 000 абитуриентов. Следующее испытание – по истории Беларуси – запланировано на 12 июля.