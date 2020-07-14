ЦТ по географии прошло без нарушений

Централизованное тестирование по географии прошло без нарушений. Об этом заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На испытание по этому предмету записались 1,2 тысячи человек. «Не явились 13,3% из зарегистрированных абитуриентов. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям нет», – цитирует Миксюка БЕЛТА.

Абитуриенты, не явившиеся на ЦТ по уважительной причине, смогут сдать его в резервный день. Для этого необходимо пройти перерегистрацию, которая стартовала 12 июля и закончится 17 июля.

Следующее испытание – по всемирной истории (новейшее время) – состоится 16 июля.