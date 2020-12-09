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«Цмокi-Мiнск» потерпели поражение от «Калева» в Единой лиге ВТБ

«Цмокi-Мiнск» проиграли в Таллине местному «Калеву» в очередном матче Единой лиги ВТБ – 82:88 (15:20, 27:23, 26:16, 14:29).

Главный тренер нашей команды Ростислав Вергун. Фото: архив БЕЛТА

С самого начала команды предложили друг другу интенсивный силовой баскетбол. И поддерживали высокий темп на протяжении почти всей игры.

Поединок проходил как на качелях: вперед вырывались то одни, то вторые. Но концовка, к большому сожалению, осталась за эстонцами. 

Самыми результативными в команде хозяев стали Маркус Кин (27 очков) и Янари Йоэсаар (19). А у «драконов» тон задавали Томс Лейманис (19) и Максим Салаш (19).

Главный тренер нашей команды Ростислав Вергун после игры в первую очередь обратил внимание на проблемы в защите. «Сегодня мы столкнулись с тем, что была ротация. Очевидно, что с новым составом мы не справились с защитой – позволили «шутерам» поймать свой ритм. Пришлось много работать, чтобы вернуться в игру, но, к сожалению, мы позволили сопернику сделать большой рывок в последней четверти», – цитирует наставника официальный сайт «Цмокаў».

Наша команда, напомним, начала этот сезон Единой лиги ВТБ с гостевой победы над красноярским «Енисеем» (86:81). Но в дальнейшем потерпела пять поражений подряд с учетом сегодняшнего. Помимо «Калева», обидчиками «огнедышащих» стали «Зенит» из Санкт-Петербурга (73:104), польский клуб «Зелена Гура» (75:89), саратовский «Автодор» (69:86) и московский ЦСКА (60:87).

Теперь баскетболистам «Цмокаў» предстоит ночной переезд автобусом из Таллина в Минск. А уже в ближайшую субботу, 12 декабря, минская команда сыграет дома против пермской «Пармы».

В турнирной таблице «банковской» лиги наша дружина занимает предпоследнее 12-е место. Лидирует же «Зенит», имеющий стопроцентный результат: семь побед в семи встречах.
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