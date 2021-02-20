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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Чем удивит и порадует новая программа «Остров желаний» в Белгосцирке 20 февраля

Цирк — это любовь

«Остров желаний» — уже третья программа, подготовленная практически целиком силами артистов Белгосцирка с того момента, как в стране вновь разрешили проведение массовых мероприятий. Правда, во избежание угрозы распространения инфекций принято решение представления проводить без антракта, а также не открывать гардероб, чтобы избежать большого скопления в нем людей по окончании шоу. И тем не менее с ограничениями ли, с предосторожностями, но цирк живет — и, по словам администрации, наполняемость зала составляет около 80 процентов.


Первую программу на своем собственном материале и сугубо с белорусскими артистами подготовить было не проблема, говорят в Белгосцирке: просто собрали все лучшие хиты и самые популярные номера и получили шквал аплодисментов. Вторая премьера, к Новому году, далась уже несколько большим трудом. Для того чтобы порадовать публику в третий раз, руководству цирка пришлось всерьез поломать голову — задача казалась неразрешимой, однако с ней справились. 

Вот как в таких условиях, когда не привезешь ни слона, ни кенгуру, ни фантастических корейских гимнастов, сделать представление и разнообразным, и нескучным, и запоминающимся? И тем не менее это удалось: традиционно великолепная работа воздушных гимнастов и эквилибристов соседствует с популярными у детей номерами с животными — дрессуры также традиционно много, и она разнообразная. Тут тебе и эффектные породистые лошади, и аккуратные изящные пони, и веселые собачки, и настоящие пушистые звезды манежа — шустрые игривые хорьки. Хорьки в Белгосцирке как раз гости: прибыли вместе с прекрасным клоуном, заслуженным артистом России Андреем Аверюшкиным.



Причем маленькие хищники семейства куньих, как известно, совершенно не поддаются дрессировке, однако опытному коверному как-то удается находить с ними общий язык.


— Хорьков завела моя жена, — рассказал Андрей Аверюшкин. — Изначально я был против — в цирке этих животных не встретишь, значит, есть какой-то подвох, раз их никто не берет. Подумал: что ж, я клоун, в крайнем случае сделаю с ними репризу и подстрахуемся — возьмем собак, которые и будут делать трюки. Завели еще и такс. А в итоге таксы меньше работают, потому что хорьки, как выяснилось, больше любят играть. Такса, которая занята у нас в номере, сама выбрала, что она будет делать, и делает только это! Из любви к нам, за поцелуй. А хорьки любят играть. Но если испугаются, что-то сделать их не заставишь, и тогда приходится включать логику клоуна — самому что-то придумывать. Если, допустим, хорек выходит и не хочет работать, мне приходится это делать за него, чтобы залу было и интересно, и смешно. А он смотрит на меня таким взглядом: мол, давай, ну-ну, молодец… Но номер получился, мне в нем интересно, и публике он нравится, чему я очень рад. А хорьков хвалю и целую едва ли не больше, чем собственных детей! Я их просто люблю и с ними играю, а вот у тех, кто пытается хорьков именно дрессировать, как правило, ничего не получается.


Вопреки слухам, дрессировщики — люди, которые искренне любят животных и заботятся о своих питомцах. Так, артист Белгосцирка Сергей Простецов, например, свою профессию не выбирал — вышел на манеж в 15 лет вслед за отцом, также занимавшимся дрессурой. Номер, который есть в программе «Остров желаний», он готовил почти три года, в нем участвует добрый десяток пони. Чтобы настроить мини-лошадок на рабочий лад, перед выходом за кулисами их усиленно потчуют морковкой, а в процессе угощают сахаром: только так, по словам Сергея Простецова, должен действовать уважающий себя дрессировщик — лаской и угощением.


Конечно, в Белгосцирке надеются на постепенное ослабление вызванных пандемией ограничений, признается художественный руководитель Витаутас Григалюнас:

— Наш цирк существует в первую очередь для наших людей, и, если нужна будет программа, она появится. Какими усилиями мы этого добьемся — это второй вопрос.



А пока что за кулисами волнуются и готовятся к выходу артисты, зверушки клянчат сахарок, а униформисты сноровисто расставляют декорации: еще немного — и грянет знакомый каждому с детства парад-алле и начнется представление, приносящее в обыденную жизнь капельку волшебства и красоты. В конце концов, цирк — это любовь.



ovsepyan@sb.by
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Фото: Алексей МАТЮШ
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