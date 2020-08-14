ЦИК утвердил итоги выборов: Президентом избран Лукашенко

ЦИК утвердил итоги президентских выборов. За действующего Президента Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.

14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по подведению итогов выборов Президента Республики Беларусь. Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовало за действующего Президента Александра Лукашенко. За ним следует Светлана Тихановская, набравшая 10,12 %. На третьем месте кандидат «Против всех» – 4,59 % голосов.