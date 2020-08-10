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ЦИК озвучил предварительные итоги подсчета голосов в некоторых районах

Председатель ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучила предварительные итоги подсчета голосов в некоторых районах.


"Отчиталось несколько городов и районов. В Минске посчитался Ленинский район, но это без заграничных участков, они приписаны к этому району и должны отчитаться 10 августа к 15 часам. В Ленинском районе приняли участие более 64% избирателей. За Лукашенко проголосовали почти 67%, за Тихановскую  – почти 15%, на третьем месте – против всех (8,5%)", – сказала Лидия Ермошина.

Что касается Брестской области, то по четырем районах глава ЦИК назвала явку 95,7%. Это Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, Малоритский районы, где проголосовали 85 837 избирателей. По ее данным, Лукашенко набирает почти 79,69%, Тихановския – 3,8%, против всех – 1,28%.

В Гомельской области данные предоставили Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Хойникский районы. "Речь идет от 52 тыс. человек. На первом месте Лукашенко (90%), на втором – Тихановская (3,2%), на третьем – против всех (2,55%), – озвучила Лидия Ермошина. – Это область, у которой самые точные списки избирателей".

Восемь районов подсчитали голоса в Гродненской области: Берестовицкий, Вороновский, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, Кореличский, Мостовский, Свислочский. Там проголосовали 124 тыс. избирателей. На первом месте Лукашенко с 92,7%, на втором – Тихановская с 3,89%, на третьем месте по числу голосов позиция "против всех" – 1,45%.

В Могилевской области отчитались четыре района: Краснопольский, Мстиславский, Хотимский, Чериковский, где проголосовали 40 тыс. человек. На первом месте Лукашенко – 93,8%, на втором месте кандидат "против всех" – 3,3%, а Тихановская на третьем месте.

Лидия Ермошина отметила, что подсчет голосов продолжается, возможно, к 2:00 ЦИК будет обладать предварительными итогами по стране, пишет БЕЛТА.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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