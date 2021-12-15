Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года пройдет на реке Сена

Организационный комитет XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже утвердил концепцию проведения церемонии открытия на реке Сена. Такой информацией поделились в НОК Беларуси.
Фото: noc.by
Наблюдать за парадом олимпийских команд, которые будут передвигаться в лодках по главной водной артерии Парижа, с набережных и мостов смогут все желающие. Соответственно, церемония открытия будет бесплатной и открытой.
Президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге отметил, что церемония открытия Игр в 2024 году будет не похожа на другие, которые традиционно проходили последние десятилетия.
– На нашу вечеринку приглашен весь мир, – добавил он.
Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.