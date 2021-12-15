Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года пройдет на реке Сена

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Наблюдать за парадом олимпийских команд, которые будут передвигаться в лодках по главной водной артерии Парижа, с набережных и мостов смогут все желающие. Соответственно, церемония открытия будет бесплатной и открытой.Президент оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге отметил, что церемония открытия Игр в 2024 году будет не похожа на другие, которые традиционно проходили последние десятилетия.– добавил он.Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.