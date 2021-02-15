В Минске почтили память воинов-интернационалистов

— Война в Афганистане, через которую прошли около 30 тысяч белорусов, — особая страница нашей истории. И трагическая, и героическая, где каждая строчка пронизана чувством глубокого уважения к каждому советскому солдату, который прошел пыльными дорогами Афганистана, — сказал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. — Отголоски той войны мир ощущает до сих пор. Международный терроризм, наркотрафик, гражданские междоусобицы, жесткое противоборство мировых держав — все эти понятия актуальны и сегодня, но именно тогда люди начали этому противостоять. Белорусские воины‑«афганцы» с честью выполнили свой солдатский долг, став примером служения Родине.
У Веры Кобликовой война в Афганистане забрала двоих сыновей. Оба искренне хотели мирной и счастливой жизни, но, к сожалению, их желанию не суждено было сбыться.
— Сын написал мне письмо: «Мамочка, так хочется жить». А через семь дней после этого он подорвался на мине. Выводил из окружения ребят, и, жертвуя собой, пошел через минное поле первым. Спустя время погиб и второй сын, — не скрывает слез женщина. — Хочу обратиться к молодежи: пожалуйста, берегите мир. Знайте, что война — это большое несчастье.
Поделился своим мнением и участник афганской войны Анатолий Рухлинский:
— Война не бывает легкой. Это кровь, это земной ад. Мы были ранены в душу, и до сих пор боль не утихает. Но самое страшное — потерять на войне своих детей. Я преклоняюсь перед матерями, которым пришлось пережить это горе. Обращаюсь ко всем белорусам: не надо войны, не надо боли!
ОБРАЩЕНИЕ
Президент направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов.
— 15 февраля для вас — воинов-интернационалистов, прошедших через горнило афганской войны, — это день памяти, мужества и нерушимого боевого братства, — говорится в обращении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими.
— Вы с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды — герои Великой Отечественной войны. Сегодня вы сами — ветераны, надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родине. Ваша твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым вы знаете, как никто другой, — отметил Александр Лукашенко.
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