В Минске почтили память воинов-интернационалистов

фото алексея матюша.

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ОБРАЩЕНИЕ

сказал— Отголоски той войны мир ощущает до сих пор. Международный терроризм, наркотрафик, гражданские междоусобицы, жесткое противоборство мировых держав — все эти понятия актуальны и сегодня, но именно тогда люди начали этому противостоять. Белорусские воины‑«афганцы» с честью выполнили свой солдатский долг, став примером служения Родине.война в Афганистане забрала двоих сыновей. Оба искренне хотели мирной и счастливой жизни, но, к сожалению, их желанию не суждено было сбыться.— не скрывает слез женщина.Поделился своим мнением и— говорится в обращении.Глава государства подчеркнул, что Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими.— отметил Александр Лукашенко.