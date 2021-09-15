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  2. Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре текущего года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,93% и составила 75,02 доллара за баррель в 16:05 по минскому времени, информирует ТАСС.


Согласно данным торговой площадки на 16:10 по минскому времени, рост замедлился, цена Brent достигла 74,98 доллара за баррель. Показатель увеличился на 1,88% к уровню закрытия предыдущей сессии.

В последний раз стоимость Brent превышала 75 долларов за баррель 2 августа текущего года.

Фото: pixabay.com
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