Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,76% и достигла в пике 61,02 доллара за баррель, передает ТАСС.
Согласно данным торговой площадки на 05:14, нефть Brent торговалась на уровне 61,01 доллара (+0,74%).
В последний раз стоимость Brent была выше 61 доллара за баррель 7 января прошедшего года.
Вместе с тем цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 58,2 долларов за баррель (+0,63%).
Фото: pixabay.com
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Цена нефти Brent достигла 61 доллара. Это максимум с 7 января 2020 года
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