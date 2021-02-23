Цена на нефть Brent превысила 66 долларов за баррель

По информации агентства, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,20% и достигла $ 66,02. В последний раз стоимость Brent превышала 66 долларов за баррель в январе 2020 года.Сообщается также, что цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $ 62,43 за баррель.