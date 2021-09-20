Цена на газ в Европе снова превысила $900 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE начала увеличиваться на фоне новостей о том, что "Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину. Стоимость на октябрьский фьючерс повысилась до $908 за 1 тыс. куб. м после того, как была ниже $800 за тыс. куб. м в минувшую пятницу. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, информирует ТАСС.
Но уже по состоянию на 13:50 (МСК) стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $881 за 1 тыс. куб. м.
Рост цены может быть обусловлен новостью о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях "сузившегося рынка газа". Так, добыча на месторождении Oseberg увеличится в 2021 газовом году (старт – 1 октября) на 1 млрд куб. м – до 6 млрд куб. м газа, на Troll – также на 1 млрд куб. м – до 37 млрд куб. м газа.
"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по результатам аукциона, который закончился в 13:00 (МСК), они остались не востребованными "Газпромом".
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