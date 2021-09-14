Цена на газ в Европе побила новый рекорд. За день стоимость голубого топлива выросла почти на $70

Цена на газ в Европе на закрытии торгов 14 сентября достигла $816 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Таким образом, за день голубое топливо в Европе прибавило в стоимости почти $70 (или 8,95%). Это новый рекорд, пишет ТАСС.
Эксперты связывают повышенный спрос на топливо в Европе с тем, что местные хранилища газа серьезно опустели после холодной зимы. Как уточняет ТАСС, специалисты предполагают, что цена на газ на континенте может подняться и до тысячи долларов за 1 тыс. куб. м. Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска «Северного потока – 2».
Подробнее о ситуации на газовом рынке в Европе читайте в нашем материале по ссылке.
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