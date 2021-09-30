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  2. Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Стоимость газа в Европе на открытии торгов 30 сентября продолжила расти и сложилась на уровне 1070 долларов за тысячу кубометров, информирует ТАСС.


Согласно данным биржи ICE, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сложилась на уровне 1072,96 доллара за тысячу кубометров. Общий рост цены газа с начала дня составляет примерно 2,6%.

Накануне стоимость газа в Европе впервые за все время превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, заметное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ стали главными причинами рекордных цен на данный вид топлива в Европе.
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Фото: РЕЙТЕР
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