Цена на газ в Европе обновила рекорд

Согласно данным биржи ICE, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сложилась на уровне 1072,96 доллара за тысячу кубометров. Общий рост цены газа с начала дня составляет примерно 2,6%.Накануне стоимость газа в Европе впервые за все время превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, заметное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ стали главными причинами рекордных цен на данный вид топлива в Европе.