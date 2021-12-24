Цена на газ в Европе вновь опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Стоимость голубого топлива в Европе в ходе биржевых торгов 24 декабря продолжает опускаться. Цена к настоящему моменту составляет менее 1200 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 1157 долларов за тысячу кубометров.
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет по меньшей мере 25 процентов.
Биржевая цена на голубое топливо в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку 2000 долларов за тысячу кубометров из-за наступающих холодов. Также газ дорожал на фоне аномально низких запасов голубого топлива в европейских подземных хранилищах.
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