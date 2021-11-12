"Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам

, - сказал министр.Он подчеркнул, что для него смехотворно слышать заявления о том, что 10-миллионная Беларусь развязала гибридную войну против полумиллиардного Евросоюза.- заявил Владимир Макей.Он уверен, что цель подобного рода мероприятий состоит в том, чтобы интернационализировать ситуацию вокруг Беларуси и вынудить другие государства и международные организации принять какое-то формализованное решение относительно Беларуси., - отметил министр. -Владимир Макей подчеркнул: "".Он также рассказал, что за его подписью направлены письма руководству ООН, ряда других международных организаций, разъясняющих подходы белорусской стороны и показывающих, кто прав, а кто виноват в складывающейся ситуации., - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.Как сообщалось БЕЛТА, в МИД ранее прокомментировали проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по вопросу беженцев на западных границах Беларуси. Накануне по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии прошли закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Прочие вопросы" в отношении ситуации вокруг скопления беженцев у западных границ Беларуси. Как заявили в МИД, "смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси"., - обратил вниманиеОн добавил, что консультации ожидаемо носили полностью срежиссированный характер. И самое важное, что никто из других членов Совета Безопасности за пределами западной группы не поддержал инициаторов и не выступил с критикой Беларуси.