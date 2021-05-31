Одним из ранних симптомов деменции является трудность подбора слов при разговоре. Об этом в программе "О самом главном" заявила врач-невролог, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян.
Специалист обратила внимание, что с трудностями подбора слов в разговоре сталкиваются не только молодые, но и пожилые люди.
– От нарушения памяти страдают все: и молодые, и пожилые, просто причины бывают разными. В молодом возрасте человек мало спит, много работает, у него слишком высокая отвлекаемость. Пожилой сидит дома, активно не работает, поэтому, если он сталкивается с подобными проблемами [с трудностями подбора слов в разговоре], это должно насторожить, – уточнила Элен Мхитарян.
Еще одним ранним признаком деменции невролог назвала ухудшение памяти на недавние события.
– У людей с подобной проблемой сохранна память на отдаленные события. Они иногда могут до мельчайших подробностей рассказать историю десятилетней давности, но забыть, что с ними случилось в настоящий момент, – добавила кандидат медицинских наук.
Вместе с тем на деменцию может указывать пренебрежение личной гигиеной.
– Человек перестает ходить в душ, потому что для него это уже не важно, – дополнила слова коллеги врач Татьяна Шаповаленко.
Элен Мхитарян подчеркнула, что на деменцию также могут указывать затруднения в финансовых вопросах, изменения в поведении и нарушение ориентации.
Фото: pixabay.com
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Трудности подбора слов при разговоре назвали симптомом деменции
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