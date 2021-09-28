Триумфаторы Игр-2020 получили от государства заслуженные бонусы, а НОК и Министерство спорта обсудили дальнейшие пути к успеху

Сегодня в штаб-квартире НОК прошло совместное заседания Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма «О результатах выступления белорусских спортсменов на XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх Токио-2020». В мероприятии приняли участие: заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий, Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также руководители всех федераций летних олимпийских видов спорта. Предваряло серьезный разговор приятное торжество: медалисты Олимпиады в Токио, а также их личные и первые тренеры получили заслуженные денежные сертификаты. Во вступительной речи глава НОК Виктор Лукашенко поздравил медалистов с заслуженными наградами, отметив, что государство и дальше будет уделять пристальное внимание развитию спорта и поддерживать атлетов за показанные результаты. Заметив при этом, что результаты Токио уже стали историей, а впереди ждут Игры в Париже-2024:

– Отдача спортивной отрасли должна соответствовать вложенным государством средствам. Необходимо также серьезно проанализировать состав руководящих кадров организаций физической культуры и спорта и оценить результаты их деятельности. Самое главное – настроиться на работу для будущей Олимпиады в Париже, принять все необходимые решения. Мы продолжим практику финансовой поддержки спортсменов и тренеров. Она будет, безусловно, напрямую зависеть от достигнутых результатов и завоеванных медалей, – сказал глава НОК.





Также денежные сертификаты были вручены федерациям тех видов спорта, атлеты которых вернулись домой с наградами. В качестве аванса – федерации стрельбы из лука за настоящий прорыв в результатах. Суммы довольно внушительные, и эти средства наверняка позволят сделать работу федераций еще более успешной. Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, отметил, что спортсмены получили заслуженные награды, однако сейчас главное – оценить, что не удалось сделать.

– Вы знаете, что соответствующие критические замечания были высказаны и со стороны Главы государства. Оценим, почему не удалось добиться лучшего результата и что нужно сделать для того, чтобы учесть ошибки, которые были допущены, и достойно выступить на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже. Чтобы наш спорт занимал достойное место в международном рейтинге по итогам различных международных стартов: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Все необходимое для этого – инфраструктура, материальное стимулирование – в нашей стране есть. Задача только за тем, чтобы это все качественно было реализовано тренерским составом и нашими спортсменами. Все вместе мы должны этой работой заниматься. Тогда будет тот результат, который мы планируем и которого ждут люди в нашей стране, чтобы еще больше гордиться достижениями нашего государства.

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