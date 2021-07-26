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  2. Тринадцатилетняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Тринадцатилетняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Представительница Японии Момидзи Нисия взяла золото по скейтбордингу, победив в дисциплине под названием «стрит». Она набрала 15,26 балла.


На втором месте пьедестала – спортсменка из Бразилии Райсса Лил (14,64), а на третьем – соотечественница победительницы Фуна Накаяма (14,49).

Нисия получила золотую медаль в возрасте 13 лет и 330 дней, таким образом став третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпийских игр. 

Напомним, что скейтбординг – новый вид спорта для Олимпиады. Вчера в нем определился первый олимпийский чемпион в истории. Им стал японец Юто Хоригоме.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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Фото: РЕЙТЕР
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