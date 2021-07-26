Тринадцатилетняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

На втором месте пьедестала – спортсменка из Бразилии Райсса Лил (14,64), а на третьем – соотечественница победительницы Фуна Накаяма (14,49).Нисия получила золотую медаль в возрасте 13 лет и 330 дней, таким образом став третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпийских игр.Напомним, что скейтбординг – новый вид спорта для Олимпиады. Вчера в нем определился первый олимпийский чемпион в истории. Им стал японец Юто Хоригоме.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.