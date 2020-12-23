Три электронные ярмарки вакансий пройдут 23 декабря в Беларуси

В электронной ярмарке вакансий города Витебска планируют принять участие пять организаций. Унитарному предприятию «ВитМа» (производитель обуви и кожгалантереи, входит в холдинг «Марко») требуются пошивщик изделий, сборщик деталей и изделий, сборщик обуви. Рабочие места жителям областного центра также намерено предложить УП «Галант», специализирующееся на производстве мебели, швейных изделий, текстильной галантереи. Филиал «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» располагает 79 вакансиями, среди которых архивариус, водитель автомобиля, инженер по техническому осмотру транспортных средств, инженер-энергетик, слесарь по ремонту автомобилей и слесарь-ремонтник. Витебский областной клинический онкологический диспансер приглашает на работу врача-специалиста, медицинскую сестру – специалиста и медицинского статистика. Наконец, футбольному клубу «Витебск» требуются инструктор-методист (специализированного учебно-спортивного учреждения, средней школы – училища олимпийского резерва), а также тренер.В Молодечненском районе в электронной ярмарке вакансий примут участие Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения (требуются инженер по охране труда, младшая медицинская сестра по уходу за больными, сиделка, социальный работник), СП «Минский мебельный центр» ООО (фабрика по производству корпусной мебели из массива приглашает станочника деревообрабатывающих станков и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования), филиал «Молодечножелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» (17 вакансий: водитель автомобиля, машинист крана, моторист бетоносмесительных установок, отделочник железобетонных изделий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-ремонтник, станочник деревообрабатывающих станков и др.) и столичное ОАО «Минскремстрой» (251 вакансия).Специализированная мини-ярмарка вакансий пройдет для молодежи Минской области. За несколько часов до ее начала в списке участников значились ООО «Торговый дом «Радуга-свет» (в составе компании 19 магазинов и 13 ресторанов, требуются кондитер, контролер-кассир, кухонный рабочий, повар, продавец) и филиал «Жодинский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром» (10 вакансий, среди которых водитель автомобиля, инженер-технолог, кондитер, контролер пищевой продукции, машинист тесторазделочных машин, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования и др.).Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.