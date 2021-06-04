Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Три электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 4 июня в Беларуси

Три электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 4 июня в Беларуси

Три региональные электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 4 июня на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости.


Электронная ярмарка вакансий Круглянского района пройдет с 9:00 до 13:00. В ней примут участие две организации. Круглянский районный центр гигиены и эпидемиологии приглашает на работу бухгалтера, врача-специалиста, медицинского дезинфектора, помощника врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога), помощника энтомолога, экономиста и юрисконсульта. Государственному лесохозяйственному учреждению «Тетеринское» Управления делами Президента Республики Беларусь, основными сферам деятельности которого являются охотничий туризм, лесозаготовка и деревопереработка, требуются лесник, лесоруб, мастер цеха и электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок.

С 10:00 до 11:00 пройдет электронная ярмарка вакансий Кличевского района. На сей раз к участию заявлен один наниматель – ГУКДСП «Кличевская передвижная механизированная колонна № 258». Здесь требуются главный бухгалтер, каменщик, машинист автомобильного крана и экономист.

Наконец, электронная ярмарка вакансий в городском поселке Зельва соберет нанимателей и соискателей работы с 10:00 до 12:00. Участники – Зельвенская центральная районная больница (42 вакансии – акушерка, врач-специалист, главный бухгалтер, заведующий отделением, машинист воздухоразделительных установок, машинист котельной, медицинская сестра и др.), филиал «Мижеречи» ООО «Биоком» (компания «Биоком» является ведущей компанией по производству кормов, кормовых добавок и специализированных продуктов для сельскохозяйственных животных и птицы; в наличии 48 вакансий), Зельвенская государственная санаторная школа-интернат (учреждение проводит оздоровление детей из группы риска по развитию туберкулеза, с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, органов дыхания и эндокринной системы; требуются инженер-электрик, конюх, лаборант, садовник, столяр, уборщик производственных и служебных помещений), а также филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и Зельвенский районный центр культуры и народного творчества.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Министр обороны поздравил брестских десантников со сдачей инспекционной проверки на отлично
В Бресте при пожаре погибла пожилая женщина
Дзермант: Протасевич разочаровался в своих юношеских националистических взглядах
ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза
Дзермант: слова Протасевича – весомый аргумент, чтобы начинать расследование и проверять факты
Как вырастить плоды в бутылке
Биржа: 4 июня евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
Дзермант выдвинул гипотезы о том, кто мог подставить Протасевича
Как бороться с насекомыми-истребителями урожая
В Гродно выбирают лучшего слесаря области
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбы на ровном месте, или Под плинтусом - 2
Лукашенко ознакомился с уникальной технологией использования системы 5G в промышленности
Политолог прокомментировал интервью Романа Протасевича, вышедшее на телеканале ОНТ в программе «Марков. Ничего личного»
Чтобы плоды уродились крупными, частью завязей надо пожертвовать
Савиных прокомментировал заявление Верховной рады Украины по Беларуси
Интернет-премия "ТИБО-2021": ИД "Беларусь сегодня" стал победителем в двух номинациях
Развеян популярный миф об "очистке" сосудов
Семеняко: законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении
Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» начала работу в Гомеле
В радиопрограмме Даниила Шейко «Мінскія гісторыі» можно узнать о малоизвестных фактах из жизни столицы
Спецпроект «Партизаны Беларуси» ИД «Беларусь сегодня» стал победителем «Интернет-премии «ТИБО-2021»
мнение
Дмитрий КРЯТ
Протасевич – на этап, тихушки-лохановские - приготовиться
Благодаря грамотно составленному договору дарения бабушке не пришлось доживать свои дни в доме престарелых
Фестиваль «Вытокi» становится хорошей традицией
Коронавирусные особенности этого лета не помешают детям оздоровиться
Президент потребовал помочь санаторию «Свитанак» решить проблему с лицензированием
Художник-декоратор Иван Рогатень о работе с Рубинчиком, Туровым, Пташуком и другими режиссерами
Сетевое издание sb.by признано лучшим информационным ресурсом на «ТИБО-2021»
Протасевич – на этап, тихушки-лохановские - приготовиться
Лукашенко прокомментировал нападки на Беларусь
Как противостоять мошенникам в виртуальной среде
Лукашенко – трудовому коллективу «Гранита»: будем стараться помочь вам увеличить экспорт по всем направлениям
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расплата за прошлое
Почему про посадку самолета в Германии из-за ложного минирования зарубежные политики стараются не вспоминать
Врач рассказал, какой должна быть экстренная помощь при укусе жалящих насекомых
Петровский — о стратегии и тактике коллективного Запада в отношении Беларуси и России, санкционных угрозах и несамостоятельной политике некоторых наших соседей
Лукашенко: надо выстоять, чего бы это ни стоило
Тридцатый Междуна­родный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» предлагает насыщенную программу на любой вкус
В Бресте школьники подрабатывали наркокурьерами
МИД Беларуси напомнил назначенному послу США об отсутствии у нее официального статуса
Лукашенко о реконструкции дороги М10: чего бы нам ни стоило, мы эту дорогу построим
Товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и Сьерра-Леоне отменен
Лукашенко – коллективу «Гранита»: прежде всего надо реализовать то, что вы сегодня производите
мнение
Николай ЩЕКИН
Союзное государство — инновационный проект будущего
Открытие интерактивной выставки «Партизаны Беларуси» в Гомеле – стрим
Дерматовенеролог объяснила, как солнцезащитные средства влияют на витамин D
Дзермант об интервью Протасевича: на эмоциональном уровне хотелось ему посочувствовать, но справедливость берет верх
Авторы
СКАНИРУЙТЕ