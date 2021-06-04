Три электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 4 июня в Беларуси

Электронная ярмарка вакансий Круглянского района пройдет с 9:00 до 13:00. В ней примут участие две организации. Круглянский районный центр гигиены и эпидемиологии приглашает на работу бухгалтера, врача-специалиста, медицинского дезинфектора, помощника врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога), помощника энтомолога, экономиста и юрисконсульта. Государственному лесохозяйственному учреждению «Тетеринское» Управления делами Президента Республики Беларусь, основными сферам деятельности которого являются охотничий туризм, лесозаготовка и деревопереработка, требуются лесник, лесоруб, мастер цеха и электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок.С 10:00 до 11:00 пройдет электронная ярмарка вакансий Кличевского района. На сей раз к участию заявлен один наниматель – ГУКДСП «Кличевская передвижная механизированная колонна № 258». Здесь требуются главный бухгалтер, каменщик, машинист автомобильного крана и экономист.Наконец, электронная ярмарка вакансий в городском поселке Зельва соберет нанимателей и соискателей работы с 10:00 до 12:00. Участники – Зельвенская центральная районная больница (42 вакансии – акушерка, врач-специалист, главный бухгалтер, заведующий отделением, машинист воздухоразделительных установок, машинист котельной, медицинская сестра и др.), филиал «Мижеречи» ООО «Биоком» (компания «Биоком» является ведущей компанией по производству кормов, кормовых добавок и специализированных продуктов для сельскохозяйственных животных и птицы; в наличии 48 вакансий), Зельвенская государственная санаторная школа-интернат (учреждение проводит оздоровление детей из группы риска по развитию туберкулеза, с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, органов дыхания и эндокринной системы; требуются инженер-электрик, конюх, лаборант, садовник, столяр, уборщик производственных и служебных помещений), а также филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» и Зельвенский районный центр культуры и народного творчества.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.