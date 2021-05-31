Три электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 31 мая в Беларуси

Электронная ярмарка вакансий Полоцкого района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие филиал ООО «Ресттрэйд» в Новополоцке (сети магазинов «Дионис» требуются грузчик, кухонный рабочий, официант, повар, продавец, уборщик помещений), Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района с 37 вакансиями, ОАО «Полоцк-торг», ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк», СМП № 169 на станции Витебск ОАО «Дорстроймонтажтрест», ГП «Полоцкая мелиорация», Поставская центральная районная больница и ОАО «ПолоцкСтройМатериалы».В тот же период времени состоится электронная ярмарка вакансий организаций города Новополоцка. Запланировано участие ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк», ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк», ОАО «Измеритель», РУП «Витебскэнерго», хоккейный клуб «Химик», Поставской центральной районной больницы и ОАО «Нафтан».Кроме того, в последний день весны объявлено о проведении с 15:00 до 16:00 электронной ярмарки вакансий Калинковичского района. Предварительно состав участников не указан. В управлении по труду, занятости и социальной защите Калинковичского райисполкома сообщают, что сведения о наличии вакансий размещаются в вестибюле районной службы занятости на информационных стендах, а также в инфокиоске.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.Подобная форма взаимодействия нанимателей и соискателей работы становится все более популярной: если в 2020 году в стране было проведено 370 электронных ярмарок вакансий, то только за четыре месяца 2021 года прошло более 180 подобных онлайн-мероприятий.