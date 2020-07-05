Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области России

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Пострадавший доставлен в Зуевскую ЦРБ. Он и погибшие - строители из Зуевского района. На месте работает Следственный комитет, выехали следователи из Кирова. На месте работают все службы.Травмированного мужчину 1985 года рождения вертолетом санавиации доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Киров, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.МЧС России увеличивает группировку сил и средств для ликвидации последствий обрушения, информировали в пресс-службе министерства. От МЧС России работает 21 человек и пять единиц техники.Обрушение перекрытий строящегося ТЦ случилось 5 июля около 10:00. Площадь обрушения достигла 250 кв. м. Прокуратура области проводит проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".