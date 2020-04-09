Три белорусских хоккеиста попали в финальный рейтинг драфта НХЛ-2020

Центральная скаутская служба (CSS) опубликовала финальный рейтинг игроков, которые могут быть выбраны клубами Национальной хоккейной лиги на драфте-2020. В список вошли три белоруса, сообщает пресс-служба ФХБ.

Все молодые таланты были разделены на четыре категории. Наши парни попали в список полевых игроков из Северной Америки.

Выше всех среди белорусов расположился нападающий «Принс-Альберта» Илья Усов — 108-я строка. 18-летний форвард стал одним из лучших новичков Западной хоккейной лиги, набрав в 58 матчах регулярки 52 (22+30) очка.

Следом на 109-м месте идет 19-летний нападающий «Флинта» Евгений Оксентюк, который повторил рекорд Сергея Костицына в лиге Онтарио, записав на свой счет 78 (33+45) результативных баллов в 58 играх. Достижение экс-форварда «Монреаля» и «Нэшвилла» вполне могло пасть, если бы не пандемия коронавируса, из-за которой сезон был прекращен.

Стоит отметить, что Усов и Оксентюк располагаются на позициях, соответствующих четвертому раунду драфта ярмарки талантов, однако в рейтинге CSS нет игроков из европейского списка.

На 133-й позиции разместился 18-летний Валентин Демченко, который в 57 поединках за «Бе-Комо» отметился 34 (16+18) очками.

Первую тройку «оккупировали» канадцы Алексис Лафренье («Римуски», лига Квебека), Куинтон Байфилд («Садбери», лига Онтарио) и Джейми Драйсдейл («Эри», лига Онтарио). Самым потенциально талантливым в европейском списке специалисты считают немца Тима Штютцле из «Адлера». Среди голкиперов лидируют Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Европа) и Николас Доус («Гелф Шторм», Северная Америка).

Фото: ФХБ