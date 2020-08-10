Три белорусские теннисистки сыграют в основной сетке турнира в Лексингтоне

В финале квалификации белоруска без особых проблем переиграла американку Франческу Ди Лоренцо (WTA: 128) - 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.Еще две представительницы Беларуси начнут выступление сразу с основной сетки: Арина Соболенко (WTA: 11) в первом круге встретится с американой Мэдисон Бренгл (WTA: 80), а Виктория Азаренко (WTA: 58) посоперничает также с теннисисткой из США – бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс (WTA: 67). Любопытно, что если Азаренко одолеет старшую из сестер Уильямс, то во втором круге ее соперницей может стать младшая – Серена (WTA: 9), которая на старте турнира проэкзаменует соотечественницу Бернарду Пера (WTA: 60).