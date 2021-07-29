Три белорусские бегуньи не смогут представить свою страну на Олимпийских играх в Токио по причине недостаточного количества допинг-проб, взятых у спортсменок после выполнения олимпийского норматива.
Фото из архива БЕЛТА
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) не разрешил белорусской легкоатлетке Марие Жодик и двум другим представительницам эстафетной команды (Кристине Мулярчик и Анне Михайловой) выступить на Играх XXXII Олимпиады в Токио.
– Наша команда здесь самая большая: планировалось, что она будет состоять из 34 спортсменов. Но есть и потери. Антидопинговое агентство организовывает на таких крупных соревнованиях, как Олимпиада, прохождение дополнительного контроля. То есть наши спортсменки должны пройти три внесоревновательных допинг-теста: причем разница между ними должна быть 21 день. Это невозможно. Наша атлетка Мария Жодик в июне совершила большой скачок и добавила к своему результату 10 см. В выполнении олимпийского норматива она вскочила в последний вагон, но тем не менее по установленным условиям невозможно пройти три дополнительных контроля, – приводятся слова главного тренера белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича в Telegram-канале НОК Беларуси.
Он добавил, что пострадали и две атлетки, которые выходят в эстафетную команду, – Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.
По словам тренера, опытные спортсмены находятся под постоянным контролем допинговых структур, а с молодежью ситуация иная.
Юрий Моисевич заверил, что в эстафете 4х400 у женщин наша команда сформирует новый состав и постарается достойно выступить на соревнованиях 6 августа.
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Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио
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Николай ЩЕКИН
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