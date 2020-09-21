Тренерский штаб сборной Беларуси назвал предварительный состав сборной на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА

Михаил

Мархель

Кэмп главной команды страны продлится с 3 по 14 октября. Сборная разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей федерации. Восьмого числа подопечные Михаила Мархеля проведут важнейший матч 1/2 финала плей-офф предыдущего розыгрыша Лиги наций в Тбилиси против грузин, по итогам которого станет известно, продолжит ли наша команда борьбу за попадание в финальный раунд чемпионата Европы.А затем предстоит сыграть две встречи нового розыгрыша Лиги наций УЕФА с литовцами в гостях (11 октября) и казахстанцами дома (14 октября). На старте этого турнира белорусы, напомним, уступили албанцам – 0:2 и взяли верх над командой Казахстана – 2:1.В расширенный список национальной команды на предстоящие поединки включено 35 футболистов.: Александр Гутор («Шахтер»), Денис Щербицкий (БАТЭ), Егор Хаткевич («Ислочь»), Сергей Игнатович («Динамо», Брест).: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ»), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба – «Динамо», Брест), Александр Сачивко («Шахтер»), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо», Минск), Алексей Легчилин («Неман»), Сергей Карпович («Ислочь»).: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба – «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба – «Динамо», Брест), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все – «Шахтер»), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо», Минск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ»).: Максим Скавыш (БАТЭ), Николай Сигневич («Химки», Россия), Денис Лаптев («Динамо», Брест), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).Обращает на себя внимание тот факт, что в перечне присутствуют Станислав Драгун и Игорь Стасевич, которые недавно сдали положительные тесты на COVID-19. Правда, окончательный список, в который войдут 27 игроков, будет назван 28 сентября.