В настоящий момент проводится масштабная проверка работы такси по всей Беларуси. Всего за ноябрь Транспортная инспекция выдала более 340 требований об устранении нарушений, пишет БЕЛТА.
Транспортная инспекция проверяет все регионы страны. С начала республиканской проверки в ноябре осмотрено более 1,5 тыс. такси, выявлено свыше 1,2 тыс. нарушений. При этом выдано 341 требование (предписание) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения.
– Во время проверок обнаружены такси с неисправностями, при наличии которых их участие в дорожном движении запрещено. Приняты соответствующие меры реагирования, перевозчики не смогут продолжить свою деятельность, пока не исправят ситуацию, – добавила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.
Инспекторы также установили отсутствия страхового свидетельства (страхового полиса) либо заверенной автомобильным перевозчиком его копии, подтверждающей заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (12 подобных фактов).
– Отсутствие такого документа равнозначно отсутствию гарантий, что пассажиру будет возмещен материальный (либо моральный) ущерб в ряде случаев. К примеру, повреждение или порча багажа, причинение вреда жизни и здоровью и т. д., – добавили в инспекции.
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Транспортная инспекция проводит проверку работы такси: за ноябрь выдано более 340 требований об устранении нарушений
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК