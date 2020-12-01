Транспортная инспекция проводит проверку работы такси: за ноябрь выдано более 340 требований об устранении нарушений

Транспортная инспекция проверяет все регионы страны. С начала республиканской проверки в ноябре осмотрено более 1,5 тыс. такси, выявлено свыше 1,2 тыс. нарушений. При этом выдано 341 требование (предписание) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения., – добавила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.Инспекторы также установили отсутствия страхового свидетельства (страхового полиса) либо заверенной автомобильным перевозчиком его копии, подтверждающей заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (12 подобных фактов)., – добавили в инспекции.