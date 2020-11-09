Транспортная инспекция начала проверку такси

– подчеркнули в Транспортной инспекции.С начала года произошло более 60 ДТП с участием такси. Основная причина аварий – пренебрежение со стороны перевозчиков правилами безопасности.– отметили в инспекции.Контрольные мероприятия проводятся совместно с Министерством по налогам и сборам, ГАИ и другими контролирующими органами и затрагивают все регионы страны.