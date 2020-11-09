Транспортная инспекция Минтранса начала масштабную проверку такси, сообщает БЕЛТА.
– Усилен контроль за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок пассажиров такси. Первоочередное внимание перевозчики должны обращать на обеспечение безопасности при оказании своих услуг, – подчеркнули в Транспортной инспекции.
С начала года произошло более 60 ДТП с участием такси. Основная причина аварий – пренебрежение со стороны перевозчиков правилами безопасности.
– Речь идет о несвоевременном прохождении техосмотра, несоблюдении режима труда и отдыха, отсутствии медосмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния такси. С января этого года 13 человек погибли в результате аварий с участием такси, – отметили в инспекции.
Контрольные мероприятия проводятся совместно с Министерством по налогам и сборам, ГАИ и другими контролирующими органами и затрагивают все регионы страны.
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Транспортная инспекция начала проверку такси
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК