Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем: в "Минсктрансе" рассказали, как подготовились к Новому году

– отметили в пресс-службе "Минсктранса".Праздничные подвижные составы будут передвигаться по проспектам и улицам столицы до 15 января. Вместе с тем на определенных маршрутах с 30 декабря по 3 января будут работать водители – мужчины и женщины – в новогодних костюмах Деда Мороза и Снегурочки.