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  2. Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем: в "Минсктрансе" рассказали, как подготовились к Новому году

Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем: в "Минсктрансе" рассказали, как подготовились к Новому году

Праздничное настроение жителям и гостям Минска создают передвигающиеся по столице автобусы, троллейбусы и трамваи, украшенные светодиодными гирляндами, передает БЕЛТА.


– Для праздничной атмосферы в новогодне-рождественские дни светодиодными гирляндами украсили троллейбус маршрута № 44, автобус № 100, электробус № 1 и трамвай № 1, а праздничной наружной рекламой оформили троллейбус маршрута № 53, два автобуса № 100 и два трамвая, – отметили в пресс-службе "Минсктранса".

Праздничные подвижные составы будут передвигаться по проспектам и улицам столицы до 15 января. Вместе с тем на определенных маршрутах с 30 декабря по 3 января будут работать водители – мужчины и женщины – в новогодних костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
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