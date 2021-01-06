Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января

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, – рассказали в БПЦ.В Сочельник 6 января в 21:45 по телеканалу "Беларусь 1" будет показана вечерняя служба – всенощное бдение из Свято-Духова кафедрального собора Минска. В полночь 7 января на "Беларусь 3" начнется прямая трансляция Божественной литургии, которую вместе с клиром собора совершит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси. 7 января в 10:00 на "Беларусь 3" будет организована трансляция поздней Божественной литургии.