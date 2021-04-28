Трансформация экономики идет вслед за научным прогрессом – эксперты от НЦИС, фондов, банков и научных сообществ обсудили вопросы господдержки малого и среднего бизнеса

На малый и средний бизнес приходится около 90 процентов коммерческих организаций и примерно 50 процентов занятости в мире. Разумеется, в основе каждого успешного проекта лежит идея, которая потом воплощается в соответствующем результате в виде продукции и услуг, которыми мы пользуемся каждый день. В нашей стране вопросам коммерциализации передовых идей уделяется большое внимание.
По словам Татьяны Ковалевской, начальника управления правового и кадрового обеспечения Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС), организация ежегодно регистрирует в среднем 400 лицензионных договоров, 250 договоров уступки и 80 договоров франчайзинга.
Такие основные инструменты системы интеллектуальной собственности, как изобретения, промышленные образцы, секреты производства, товарные знаки, географические указания и другое, могут помочь коммерциализации бизнес-идей. Лицензионные договоры и договоры уступки в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков подлежат обязательной регистрации в патентном органе (НЦИС) и без такой регистрации считаются недействительными. Зарегистрировать один договор в НЦИС стоит 10 базовых величин, 5 базовых величин –за каждый патент, свидетельство свыше одного. Эксперт подробнее рассказала о площадке, где можно представить свою разработку в целях ее коммерциализации:
– Это биржа интеллектуальной собственности, которая функционирует на базе НЦИС. Биржа представляет собой интернет-площадку, где правообладатель может бесплатно разместить свои коммерческие предложения на принадлежащие ему объекты права промышленной собственности или компьютерные программы, с которыми сможет ознакомиться любой желающий и в случае заинтересованности заключить договор с владельцем прав на указанный объект. По состоянию на I квартал 2021 года на Бирже интеллектуальной собственности размещено 686 коммерческих предложений на объекты права промышленной собственности.
Александр Успенский, директор Республиканского центра трансфера технологий, подчеркнул, что благодаря международному научно-техническому сотрудничеству в онлайн-формате различные идеи, патенты и изобретения выходят далеко за пределы национальных границ.
– На сайте нашего центра регулярно проводятся инновационные мероприятия, вебинары международных сетей трансфера технологий, широко представлена информация о различных бизнес-запросах и предложениях. В ближайшее время будет организован вебинар о золотых правилах в отношении интеллектуальной собственности, которые следует учитывать при ведении бизнеса в Китае, – анонсировал Александр Успенский.
Финансовые модели поддержки бизнеса совершенствуют и в крупнейшем партнере предпринимателей и юридических лиц – ОАО «АСБ Беларусбанк». Наталья Шевчук, начальник управления по работе с малым и средним бизнесом департамента корпоративного бизнеса банка, рассказала, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации предусмотрен индивидуальный подход к каждому предпринимателю. Действует комплексная программа финансирования «Мост», в которой участвуют порядка 3 тысяч субъектов хозяйствования. В 2020 году субъектам малого и среднего бизнеса в рамках программы финансовой поддержки банк направил 3 миллиардов рублей, а в I квартале этого года – более 500 миллионов рублей. Сегодня бизнесменам доступны не только традиционные кредитные продукты, но и лизинговые, консалтинговые, брокерские и другие услуги.
Фото: архив БЕЛТА
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Трансформация экономики идет вслед за научным прогрессом – эксперты от НЦИС, фондов, банков и научных сообществ обсудили вопросы господдержки малого и среднего бизнеса
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