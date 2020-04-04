Трамп уверен, что президентские выборы в США состоятся по плану 3 ноября

Президент США Дональд Трамп уверен, что очередные президентские выборы, запланированные на 3 ноября, пройдут по графику, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом он заявил на очередном брифинге, который прошел в пятницу в Белом доме.





При этом Трамп высказался против варианта удаленного голосования избирателей по почте, пишет ТАСС. По словам президента, "многие люди жульничают с голосованием по почте». «Люди должны прийти на участки и предъявить удостоверение личности», — заявил он.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса избирательная кампания в США практически прекращена. Первичные выборы (так называемые праймериз) в ряде штатов перенесены на лето.