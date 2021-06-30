Австралийский офис компании Toyota сообщил о скором рестайлинге кроссовера RAV4 пятого поколения. Отмечается, что модель, которая производится с 2018 года, приобретет обновленные светодиодные фары и противотуманки, а также новый дизайн колесных дисков, передает Motor.ru.
Рестайлинг коснется как бензиновой модификации RAV4, так и гибридной. В транспортные средства установят светодиодные фары нового дизайна. Вместе с тем исполнение Cruiser обзаведется электрорегулировкой передних сидений в восьми направлениях и трехступенчатой вентиляцией водительского и переднего пассажирского кресел. В бензиновый автомобиль, как уточняется, установят новые колесные диски и систему Start/Stop. Для начальных уровней оснащения заявлены цифровое зеркало заднего вида и подсветка дверных клавиш.
На австралийском рынке покупатели могут приобрести уникальную версию RAV4 Edge, которая выделяется оформлением передней части. Такой кроссовер с обновлением получит систему обнаружения препятствий при движении задним ходом в сочетании с автоматическим торможением.
Производство рестайлингового Toyota RAV4 начнется в декабре текущего года, а к дилерам кроссоверы поступят в начале 2022 года.
Фото: Toyota
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Toyota анонсировала скорое обновление кроссовера RAV4 пятого поколения
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