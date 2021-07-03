Витебск празднует День Независимости. Мероприятия начинаются с торжественного митинга у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, известного в народе как «Три штыка». У Вечного огня дань памяти и благодарности потомки сегодня отдают тем, благодаря кому Беларусь стала свободной. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.
Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.
Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Опубликовано:
961
Торжественные мероприятия на День Независимости в Витебске - стрим
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter