Торжественные мероприятия на День Независимости в Витебске - стрим

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Витебск празднует День Независимости. Мероприятия начинаются с торжественного митинга у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, известного в народе как «Три штыка». У Вечного огня дань памяти и благодарности потомки сегодня отдают тем, благодаря кому Беларусь стала свободной. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.