Топ-6 отличных идей, как провести длинные выходные

Уже в ближайшее воскресенье страна отметит один из важнейших праздников – День Победы. Несмотря на то, что в праздничной программе этого года нет парада, в ней масса интересных мероприятий и локаций. Подробнее об этом вы сможете прочитать утром 9 мая на sb.by.
Увидеть, как оживает картинаНациональный центр современных искусств приглашает оценить акварельную демонстрацию и арт-реконструкцию «Белые дожди Киото: истории о жизни и любви» художника Дианы Горбач и писателя, психолога Надежды Антиповой. Художница прямо на глазах напишет картину: она изобразит городской пейзаж акварелью. Параллельно можно будет просто пообщаться с мастером: она поделится своим видением мира, расскажет о красоте и ценности жизни. Также гостям предложат посмотреть арт-реконструкцию: изображенный художником город буквально оживет на глазах. Посетители погрузятся в мир акварели и поэзии, прозы и романтики. Желающих будут ждать 8 мая, в 17.00.
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Посмотреть один из самых известных фильмов о войне на большом экранеНа большие экраны вчера снова вышел один из самых популярных фильмов о войне «Иди и смотри» Элема Климова. Сеансы пройдут в кинотеатрах «Мир», «Ракета» и «Центральный» не только 9 мая, но еще сегодня и завтра. Картина показывает войну глазами простого мальчишки Флеры. Всего за два тяжелейших дня он превращается в седого старика. В основе сюжета – документальные факты и произведения белорусского писателя Алеся Адамовича «Я из огненной деревни», «Хатынская повесть» и других. Фильм снят «Москино» и «Беларусьфильмом» - он увидел свет в 1985 году, к 40-летию Великой Победы.
Фото: kinopoisk.ru
Оценить драму «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной ролиВ кинотеатрах начат показ новинки – основанной на реальных событиях военной драмы «Девятаев». События фильма перенесут зрителя в лето 1944 года, когда советские войска вели наступление, но враг был по-прежнему силен. В бою с немецкими истребителями советский летчик сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Перед ним становится выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо, только на стороне врага. Но смышленый летчик выбирает третий вариант и решает бежать. В основу сюжета положена история Героя Советского Союза Михаила Девятаева, решившегося на дерзкий побег из немецкого концлагеря.
Попасть в мир астрономических формул, расчетов и вычисленийВ субботу, 8 мая в 19.00 в Минском планетарии пройдет очередная встреча с миром астрономических формул, расчетов и вычислений. Гостям предложат решить настоящую научно-практическую задачу. Положение объекта в пространстве астрономы могут задавать множеством способов, ведь для различных целей существуют и разные системы координат. Но самое геометрически завораживающее — то, как они связаны между собой. Разберем это на примере геостационарных спутников. Что они собой представляют, для чего нужны, где находятся в космическом пространстве и на небе конкретного наблюдателя в зависимости от его расположения на земном шаре — все это во время встречи обсудят с победителем Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, основателем астрономической школы «Млечный Путь» Галиной Секацкой.
Фото: pixabay.com
Отправиться на велосипедную экскурсию в Лошицком паркеУже завтра начинается новый сезон велоэкскурсий по живописному Лошицкому парку. Гостям расскажут тайны парка, самые интересные истории про имение Прушинских, внимание уделят каждой усадьбе, а также загадочной смерти Ядвиги Кеневич. Желающих приглашают 8 мая, к 15.00.
Фото: БЕЛТА
Насладиться цветением сакурыНа этой неделе в Минске распустилась сакура. Минчане уже успели сделать нежные весенние фото, что мы предлагаем и вам. Деревья японской вишни растут в Сендайском сквере, Ботаническом саду и парке Дружбы народов. Ханами, или любование цветением сакуры, в Японии — национальная традиция. Этот процесс напоминает жителям Страны восходящего солнца о красоте и быстротечности жизни. Срок цветения сакуры, как правило, 7–10 дней. Японцы верят, что ханами продлевает жизнь.
Фото: БЕЛТА