Топ-5 рекомендаций по профилактике COVID-19 от доктора Комаровского

Судя по всему, коронавирус пока не спешит с нами расставаться. Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в очередной раз напомнил о мерах профилактики. В новом видео на своем YouTube-канале медик сделал упор на важные и социально значимые области сферы услуг – такси и курьерскую доставку. Он поделился рекомендациями, которые помогут обеспечить безопасное взаимодействие водителей и пассажиров, курьеров и заказчиков.
Фото: скриншот видео
– Таксисты и курьеры – два постоянно присутствующих фактора риска. Они общаются с огромным количеством людей, не располагая информацией о здоровье этих людей. Ведь если у человека нет симптомов (кашля и насморка), это не говорит о том, что человек здоров, – сказал Комаровский и добавил, что отдельные личности могут умалчивать и не сообщать о плохом самочувствии.
Врач также добавил, что общение чаще всего проходит в ограниченном, плохо проветриваемом пространстве. Постоянно рискующие здоровьем водитель и курьер подвергают дополнительному риску себя и, как следствие, членов своей семьи.
Комаровский выделил пять основных направлений профилактики.
1. Вакцинация. Ее медик назвал признаком логики и здравого смысла, заботой не только о себе и близких, но и обо всех, кто рядом. При этом врач отметил, что уже трудно назвать вакцинацию экспериментом: сегодня в мире использовано более миллиарда доз коронавирусных вакцин. Подтверждена безопасность и эффективность.
2. Вентиляция. Для коронавируса, как добавил врач, доказан аэрозольный путь распространения вирусных частиц. Вероятность болезни самым тесным образом связана с концентрацией вируса во вдыхаемом воздухе. Ее можно значительно уменьшить посредством вентиляции и активного проветривания замкнутых пространств. Врач призвал всегда при возможности открывать окна в авто с двух сторон. Также он указал на важность обработки ручек, сидений и стекол в автомобилях.
3. Масочный режим. Комаровский призвал всегда использовать маски, находясь в замкнутом пространстве и менять их каждые 2–3 часа.
4. Контактная гигиена, которая включает в себя регулярное мытье рук с мылом, причем контакт с мыльной меной должен быть не менее 30 секунд. Это, по словам, врача, эффективнее любого дезинфицирующего средства. В последних, кстати, содержание спиртового раствора должно быть как минимум 60%. Врач порекомендовал водителям обеспечить автомобили санитайзерами и антибактериальными салфетками: причем это должно быть доступно и пассажирам.
5. Дистанцирование и общение. Прежде всего, как сказал Комаровский, водитель должен просить пассажиров располагаться на задних сиденьях. В процессе общения важно, чтобы водитель не поворачивался лицом к клиенту. Медик также посоветовал избегать громких разговоров, не беседовать, если в салоне играет музыка. Комаровский рекомендует пользоваться бесконтактными способами оплаты. При заказе товаров, как считает телеведущий, лучше всего подтверждать, оплачивать и уточнять детали заказа посредством электронной формы или по телефону.
- Частью профилактики является и правильное получение информации. Люди должны не переставать интересоваться складывающейся ситуацией, быть в курсе того, что происходит в стране и мире. Не стоит игнорировать санитарно-государственные требования, - заключил он.
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