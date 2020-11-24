Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Топ-5 фильмов, в основу которых положены мифы и легенды

Топ-5 фильмов, в основу которых положены мифы и легенды

Легенды и мифы – хорошая основа для фильмов. Таинственные истории можно обыграть как угодно: приблизить к современности, добавить романтики или, наоборот, элементы боевика. Если вы в поиске такой картины, но все еще не определились с выбором, – обратите внимание на следующие экранизации.  

«Код Да Винчи» (2006)

Дэн Браун написал несколько романов о приключениях профессора Роберта Лэнгдона. Эта картина снята по мотивам одного из них. Профессор и высококлассный специалист по символике приступает к расследованию громкого дела. Убили его знакомого – директора Лувра Жака Соньера. От умершего осталось послание. Но не обычное письмо, а зашифрованное с помощью кода сообщение. В его основе – последовательность Фибоначчи. В расследовании участвует и внучка убитого – Софи. Она и сообщает Роберту, что он – главный подозреваемый в убийстве ее дедушки потому, что в том письме зашифровано его имя. В поисках правды Роберт и Софи узнают не только о смерти Жака Соньера, но и страшную тайну, которую веками хранила католическая церковь. 

Фото: kinopoisk.ru

«Война богов: Бессмертные» (2011)

В основу боевика с элементами фэнтези легли древнегреческие мифы. Главный герой Тесей, как и полагается мифологическому персонажу, силен, отважен и ничего не боится. Но он рассчитывает только на себя – не верит в помощь высших сил. Жаждущий власти царь-безумец Гиперион хочет уничтожить людей и низвергнуть богов. Тогда Тесей вступает в неравную битву – сюжет действительно захватывающий! 

Фото: uralweb.ru

«Троя» (2004)

Без этой картины список точно будет неполный. Ее считают одной из лучших в жанре исторического кино. Сюжет основан на поэмах Гомера «Иллиада» и «Одиссея». А главные герои точно знакомы тем, кто хотя бы однажды читал древнегреческие мифы. Это Одиссей, Парис, Елена Прекрасная, Аполлон, Ахиллес. И все они связаны страшным событием – Троянской войной. Здесь отлично сплелось все: и бои, и зрелища, и любовная линия. 

Фото: smartfacts.ru

 «Боги Египта» (2016)

Начало – трагическое. Бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и захватывает трон. Неожиданно за справедливость бороться выходит простой смертный – молодой воришка. В когда-то мирном царстве бушует хаос. Смертному предстоит испытание на выносливость – принести в жертву самое дорогое. Но только таким способом можно противостоять Сету в двух мирах – живых и мертвых. 

Фото: kinopoisk.ru

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

Фильм снят по мотивам романа К. С. Льюиса «Лев, Колдунья и платяной шкаф». По сюжету, четверо детей отправляют в одну из деревень Лондона – погостить к старому другу семьи. В доме маленькие непоседы находят шкаф, который и становится их проводником в сказочную страну Нарнию. Отсюда и начинается путешествие в обитель фантастических существ и животных. Но по вине злой колдуньи в тех местах вечная зима, ребятам предстоит разрушить заклинания и освободить своих новых друзей. 

Любопытный факт: создатели фильма планировали доставить 12 оленей в Новую Зеландию, которые бы на съемках тянули за собой сани Снежной королевы. Но Министерство сельского хозяйства не поддержало данную идею. Отказ объяснили Ку-лихорадкой, от которой страдают многие особи североамериканских оленей. Болезнь легко может передаваться от животных к людям. Чтобы не подвергать съемочную группу риску, оленей заменили волками. 

Фото: smartfacts.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Серьезная роль в борьбе с COVID-19 отводится местным властям - ВОЗ
И снова фейк: старая история на новый лад
Появился декабрьский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
Топ-5 фильмов, в основу которых положены мифы и легенды
Апелляционная палата отклонила иски Додона о нарушениях в ходе президентских выборов Молдовы
Нормализация общественной жизни и сближение спорных позиций – процесс обоюдный
Эксперт назвала диету, которая поможет снизить риск заражения коронавирусом
ГАИ: подготовку к зимним условиям должен пройти каждый автомобиль
Трамп анонсировал новый крупный иск по выборам
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве ребенка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перевертыши
Сотрудничество системы образования и БПЦ обсудили в Совете Республики
Парламентарии Национального собрания восьмого созыва получат обновленный нагрудный знак
Исаченко проведет личный прием граждан 26 ноября
Новое здание Октябрьского РОВД открыли в Витебске
Будут ли карантин и единый экзамен? Какие вопросы задали гомельчане в общественной приемной?
В Минске продолжается усиленный контроль за деятельностью такси, есть первые результаты
Награждены лучшие сотрудники минского ОМОНа
Петербуржец, захвативший в заложники шестерых детей, сдался полиции
В агрогородке Холмы Краснопольского района состоялась торжественная церемония пуска природного газа
Легкий: региональные власти должны больше участвовать в финансовой поддержке СМИ
мнение
Сергей МИХОВИЧ
За лошадью телега
Партизанский мемориал «Разгром» в урочище Стриево
Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Венесуэлы
Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1285 рублей
Стилист перечислила детали, которые могут испортить образ
Единая городская служба занятости Минска с декабря начнет работу в здании по улице Берестянской
В санаториях Минтруда оздоровились после COVID-19 более 260 пожилых и инвалидов
Рачков: Институт пограничной службы – флагман военного образования
В пункте пропуска «Мокраны» в автопоезде пограничники обнаружили патроны
Стало известно, когда в Беларусь вылетает самолет с французскими вакцинами «Ваксигрип Тетра»
КГБ закончил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Теперь все будет иначе
«Два других названия я вам не скажу. Вдруг они еще смогут реализоваться?» В Большом театре состоялась премьера «Фауста» в постановке Анны Моторной
Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021–2023 годы
Врач-эндокринолог: пять простых способов ускорить потерю веса
Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около 666 миллионов долларов
Житель Санкт-Петербурга захватил в заложники шестерых детей
Минская область стала лидером по организации территориальной обороны
ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники
В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
Рудковская подала в суд на СМИ, которые назвали ее сына больным
В Бресте задержали мужского парикмахера, который торговал наркотиками
В Светлогорске иномарка сбила девочку-подростка
Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией
Цена биткойна впервые с 2017 года превысила отметку в 19 тысяч долларов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ