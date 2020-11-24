Топ-5 фильмов, в основу которых положены мифы и легенды

«Код Да Винчи» (2006)

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kinopoisk.ru

«Война богов: Бессмертные» (2011)

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uralweb.ru

«Троя» (2004)

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smartfacts.ru

«Боги Египта» (2016)

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kinopoisk.ru

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

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smartfacts.ru

Дэн Браун написал несколько романов о приключениях профессора Роберта Лэнгдона. Эта картина снята по мотивам одного из них. Профессор и высококлассный специалист по символике приступает к расследованию громкого дела. Убили его знакомого – директора Лувра Жака Соньера. От умершего осталось послание. Но не обычное письмо, а зашифрованное с помощью кода сообщение. В его основе – последовательность Фибоначчи. В расследовании участвует и внучка убитого – Софи. Она и сообщает Роберту, что он – главный подозреваемый в убийстве ее дедушки потому, что в том письме зашифровано его имя. В поисках правды Роберт и Софи узнают не только о смерти Жака Соньера, но и страшную тайну, которую веками хранила католическая церковь.В основу боевика с элементами фэнтези легли древнегреческие мифы. Главный герой Тесей, как и полагается мифологическому персонажу, силен, отважен и ничего не боится. Но он рассчитывает только на себя – не верит в помощь высших сил. Жаждущий власти царь-безумец Гиперион хочет уничтожить людей и низвергнуть богов. Тогда Тесей вступает в неравную битву – сюжет действительно захватывающий!Без этой картины список точно будет неполный. Ее считают одной из лучших в жанре исторического кино. Сюжет основан на поэмах Гомера «Иллиада» и «Одиссея». А главные герои точно знакомы тем, кто хотя бы однажды читал древнегреческие мифы. Это Одиссей, Парис, Елена Прекрасная, Аполлон, Ахиллес. И все они связаны страшным событием – Троянской войной. Здесь отлично сплелось все: и бои, и зрелища, и любовная линия.Начало – трагическое. Бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и захватывает трон. Неожиданно за справедливость бороться выходит простой смертный – молодой воришка. В когда-то мирном царстве бушует хаос. Смертному предстоит испытание на выносливость – принести в жертву самое дорогое. Но только таким способом можно противостоять Сету в двух мирах – живых и мертвых.Фильм снят по мотивам романа К. С. Льюиса «Лев, Колдунья и платяной шкаф». По сюжету, четверо детей отправляют в одну из деревень Лондона – погостить к старому другу семьи. В доме маленькие непоседы находят шкаф, который и становится их проводником в сказочную страну Нарнию. Отсюда и начинается путешествие в обитель фантастических существ и животных. Но по вине злой колдуньи в тех местах вечная зима, ребятам предстоит разрушить заклинания и освободить своих новых друзей.Любопытный факт: создатели фильма планировали доставить 12 оленей в Новую Зеландию, которые бы на съемках тянули за собой сани Снежной королевы. Но Министерство сельского хозяйства не поддержало данную идею. Отказ объяснили Ку-лихорадкой, от которой страдают многие особи североамериканских оленей. Болезнь легко может передаваться от животных к людям. Чтобы не подвергать съемочную группу риску, оленей заменили волками.