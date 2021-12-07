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Топ-3 зимних дизайна маникюра

Беларусь засыпало снегом, пришли морозы, а это значит, пора менять узор из золотых листьев на ногтях на что-то более подходящее к новому сезону. Собрали для вас топ-3 самых актуальных видов дизайна маникюра зимой.

Узоры под стать погоде

Чаще всего девушки решают показать наступление нового сезона в маникюре при помощи тематических наклеек и рисунков. Зимой в качестве таковых отлично подойдут снежинки, варежки или ягоды остролиста. Еще один узор, с годами не теряющий актуальности, имитирует крупную вязь (по ассоциации со свитерами, шарфами).

Холодные оттенки

Если украшения на ногтях – это не про вас, обратите внимание на сочетания разных оттенков лака в зимних цветах. Это белый, синий, фиолетовый, серый и серебристый – выбирайте на свой вкус. Главное, обратите внимание на подтон: зиме лучше подойдет холодный. Можно расположить сочетающиеся друг с другом цвета в порядке градиента или выделить несколько ногтей контрастными цветами (например, голубой с белым). 

Новогодний блеск

Новый год уже не за горами, а  значит, можно задуматься о праздничном дизайне ногтей. Чтобы новогодний маникюр смотрелся интересно, но при этом не вызывающе, главное – помнить правило «не переборщи». Украшайте ногти блестками и металлическими втирками, наклейками с тигром – символом наступающего года, рисунками елочек и бенгальскими огнями. Только не смешивайте все дизайны. Лучше оставить одну из удачных идей на следующий год (или месяц) – так она не потеряется на фоне другой.

Фото: pixabay.com
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